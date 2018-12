‘PSG luistert wel als een klasbak als Mbappé De Jong erbij wil hebben’

Kees Kist was in 1982 de eerste Nederlandse profvoetballer bij Paris Saint-Germain. De oud-aanvaller kreeg hierna navolging van landgenoten als Pierre Vermeulen en Gregory van der Wiel en waarschijnlijk wordt Frenkie de Jong de volgende Nederlander die aan de slag gaat bij les Parisiens. Kist is wel verrast dat PSG de beste papieren lijkt te hebben om met De Jong aan de haal te gaan.

De 66-jarige Kist vertelt in De Telegraaf dat hij had verwacht dat de vijfvoudig international van het Nederlands elftal naar Manchester City zou gaan en is dus ‘best verrast’. Hij begrijpt de keuze wel: “Hij gaat daar op wereldniveau acteren. Als je in een ploeg gaat voetballen met Neymar en Kylian Mbappé voor je, heb je spelers van wereldklasse om je heen. Ik vind PSG hartstikke mooi voor hem.”

De concurrentie zal wel moordend zijn, weet Kist: “Kijk naar de namen in de selectie. Als hij het voor elkaar krijgt om daar zijn stempel te drukken en op het middenveld van PSG de lijnen uit te zetten, kan er een prachtige tijd voor hem aanbreken. Het is echt een van de grootste clubs ter wereld en er zit ongelooflijk veel geld achter.” De 62-jarige Vermeulen sluit zich bij Kist aan en denkt eveneens dat PSG een verstandige vervolgstap kan zijn.

De voormalig linksbuiten denkt dat het bovendien kan helpen dat Mbappé zich positief heeft uitgelaten over De Jong: “Als je de steun hebt van zo’n voetballer, die zich bij de club dus sterk maakt voor jou, sta je sterk (…) En geloof mij, een club als PSG luistert wel als een klasbak als Mbappé de wens heeft om Frenkie in de ploeg te hebben.” PSG zou bereid zijn om 75 miljoen euro te betalen.