AZ komt goed weg in Sittard: ‘Ik weet niet hoe hij hem er niet in kreeg’

AZ boekte vrijdagavond een 0-3 overwinning op Fortuna Sittard, maar het krachtsverschil was niet de hele wedstrijd zo groot als de uitslag doet vermoeden. De Limburgers kregen een aantal mogelijkheden om wat terug te doen, waarvan verreweg de grootste voor Lazaros Lamprou was. In de openingsfase van de tweede helft kon de Griek de bal binnentikken bij de tweede paal, na een schot van Lisandro Semedo, maar hij miste de bal volledig. Guus Til prijst zich gelukkig.

"We kregen nog aardig wat kansen tegen. Vooral die ene: ik weet niet hoe hij 'm er niet in kreeg", erkent de aanvoerder van AZ, die zelf met een weergaloos schot verantwoordelijk was voor de 0-3. Het verbaasde Til hoeveel ruimte hij van Fortuna kreeg om meters te maken op de vijandelijke helft. "Ik doe het niet vaak, maar hij zat er lekker in. Ik weet niet wat er aan de hand was; het leek wel alsof het spel stil lag. Niemand deed iets, dus ik dacht: ik schiet maar."

Trainer John van den Brom is vooral blij met het resultaat, vertelt hij aan FOX Sports. "Omdat we deze week natuurlijk veel hebben geluld en daarna scherp hebben getraind. Vandaag heb ik een elftal gezien dat er alles aan deed om de wedstrijd te winnen", concludeert de oefenmeester. "We maakten heel mooie goals en deden er ook alles aan om goals te voorkomen. Dan win je met 3-0 en dan is het toch ook wel weer een opluchting."

Het optreden van Til en diens fraaie doelpunt stemt Van den Brom ook tevreden. "Ook Guus worstelt en dan heb je dit nodig: een wedstrijd winnen, maar dan ook nog een keer op deze manier scoren is geweldig." Hij voegt er lachend aan toe dat de crisis 'helemaal over' is bij AZ. "Over en uit. Op naar zaterdag." Collega-trainer René Eijer van Fortuna vond de uitslag niet geflatteerd en wijst op 'de kwaliteit' van AZ, maar baalt wel van een moment na rust.

Een handsbal van Teun Koopmeiners werd niet bestraft door arbiter Edwin van de Graaf. "Dat was een zuivere handsbal, het hele stadion zag dat. Ik weet niet of hier een VAR was of dat de lens beslagen was, maar het was een honderd procent handsbal", aldus Eijer. Niettemin is hij onder de indruk van de efficiëntie van AZ: "Als zij een kans krijgen, gaat ie erin. Die maken ze gewoon heel goed af."