Depay en Tete blameren zich met Lyon; ook Strootman onderuit

Olympique Lyon is voor de achtste keer dit seizoen tegen puntverlies aangelopen in de Ligue 1. De nummer vier van het klassement liet zich woensdag verrassen door middenmoter Stade Rennes en verloor met 0-2. Olympique Marseille liep eveneens tegen een nederlaag aan, tegen FC Nantes: 3-2.

Olympique Lyon - Stade Rennes 0-2

Met Memphis Depay en Kenny Tete in de basis leek Olympique Lyon al gauw op voorsprong te komen, want de scheidsrechter wees na vijf minuten na een overtreding op Bertrand Traoré naar de stip. De videoscheidsrechter draaide die beslissing echter terug. Na kansen voor Nabil Fékir, Depay en Ismaïla Sarr werd het na 41 minuten 0-1 voor Stade Rennes. Hatem Ben Arfa vond de ruimte voor het schot en hamerde van afstand binnen. Hij heeft nu twee keer gescoord in zijn laatste twee competitiewedstrijden: evenveel doelpunten als hij in zijn 35 voorgaande optredens maakte in de Ligue 1.

De bezoekers sloegen twee minuten later opnieuw toe: Jordan Siebatcheu was het eindstadion van een schitterende counter en gleed de bal binnen. Lyon had in de tweede helft dus twee treffers goed te maken en de eerste serieuze kans was voor Fékir, die na een pass van Depay op Abdoulaye Diallo stuitte. Traoré, invaller Lucas Tousart en opnieuw Fékir toonden hierna nog enige dreiging, maar een doelpunt van Olympique Lyon bleef uit.

FC Nantes - Olympique Marseille 3-2

In de regen van Nantes kwam Marseille na een klein half uur spelen op voorsprong door toedoen van Morgan Sanson. Emiliano Sala trok de stand gelijk, waarna Florian Thauvin de gasten vanaf elf meter op 1-2 zette. De aanvaller mocht aanleggen na een handsbal van Nicolas Pallois. Nantes gaf zich echter niet gewonnen in het eigen Stade de la Beaujoire en deed in de blessuretijd wat terug via Abdoulaye Touré. In de tweede helft stelde Nantes de drie punten veilig, want Gabriel Boschilia maakte er na 63 minuten 3-2 van. Marseille raakte nog wel de paal en zag een bal van de lijn gehaald worden, maar scoorde niet meer. Kevin Strootman deed negentig minuten mee bij l’OM.