Aanvaller van Willem II is ‘gevleid’ door interesse van Nederlandse top

Donis Avdijaj gaat na dit seizoen mogelijk promotie maken. De aanvaller van Willem II heeft een aflopend contract en BILD schreef in oktober dat de Duitser in beeld is bij clubs als AZ, Feyenoord, Ajax en koploper PSV. Avdijaj voelt zich ‘gevleid’, zo vertelt hij in een interview met Goal.

“In mijn ogen kunnen deze clubs concurreren met clubs uit alle andere Europese competities. Dit soort verhalen (van BILD, red.) toont aan dat ik momenteel goed bezig ben. Ik zie mijzelf de komende jaren ook wel in Nederland spelen”, aldus de 22-jarige Avdijaj, die dit seizoen op zeven treffers en zes assists in vijftien officiële wedstrijden staat voor Willem II.

De international van Kosovo voelt zich goed bij de club en in de Eredivisie, zo vertelt hij: “Het belangrijkste is dat mensen geen vooroordelen over mij hebben en dat ik op het veld kan laten zien wat ik kan. Als ik week in, week uit in de Eredivisie speel, dan komt de rest vanzelf wel.”

Avdijaj heeft zogezegd een aflopend contract, maar dat kan door een optie met een jaar verlengd worden. Als die optie wordt gelicht, dan komt er automatisch een gelimiteerde transfersom van een half miljoen euro in het contract te staan, schreef BILD. Eerder kwam Avdijaj uit voor Roda JC Kerkrade, Schalke 04 en Sturm Graz.