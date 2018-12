‘Was een groot risico, spelers van zijn kwaliteit kosten doorgaans 100 miljoen’

Jack Wilshere keerde zaterdag terug van een slepende enkelblessure. De middenvelder van West Ham United kwam zaterdag tijdens de 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United als invaller binnen de lijnen. Manuel Pellegrini hoopt dat de Engelse spelmaker, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Arsenal, zijn draai weer weet te vinden.

“Hij was een groot risico. We wisten van tevoren al dat hij geen speler zou zijn die iedere wedstrijd, iedere week, beschikbaar zou zijn, maar een speler van een dergelijke kwaliteit, is niet makkelijk om te halen voor West Ham, niet voor een prijs die wij ons konden veroorloven”, wordt Pellegrini geciteerd door onder andere Sky Sports.

“Spelers van zijn kwaliteit kosten doorgaans honderd miljoen euro. Creatieve middenvelders zijn erg duur", vervolgt de manager van West Ham. "Hij wilde graag bij West Ham spelen. Wij namen het risico. Het was geen goede maand voor hem, maar we hebben ook nog de tweede seizoenshelft en ik hoop dat hij bij de meeste wedstrijden dan van de partij zal zijn.”

Samir Nasri traint momenteel mee bij the Hammers, maar Pellegrini wil wel dat de Fransman gewicht verliest als het tot een contract komt. “Voor mij toont het gewicht van de speler de mentaliteit aan. Je kan spelers geen pleziertjes gunnen, zeker niet als de wedstrijden zo spannend zijn. Aan het einde van deze maand zal Nasri weer op het juiste gewicht zitten.”