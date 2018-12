Teleurstelling na mislopen Ballon d'Or: 'Wat moet ik nog meer doen?'

Antoine Griezmann greep maandagavond naast de Ballon d'Or-winst. De spits van Atlético Madrid werd derde bij de verkiezing van France Football, achter Cristiano Ronaldo en winnaar Luka Modric. De wereldkampioen steekt na afloop van de ceremonie zijn teleurstelling over zijn derde plaats niet onder stoelen of banken.

Griezmann, die in 2016 ook op het podium belandde, vindt dat hij dit jaar recht had op de trofee. De aanvaller wijst op het winnen van het WK en de Europa League-winst met los Colchoneros. “Ik won de Europa League en de wereldbeker, wat moet ik nog meer doen? Ik zou het niet weten”, wordt de spits geciteerd door verschillende media, waaronder Goal.

“Het is een enorme eer om op het podium te staan en wereldkampioen te zijn. Ik ben erg blij met dit jaar, het is een geweldig jaar voor mij geweest. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar het was een mooie avond waarop we de winnaars in het zonnetje moesten zetten, dus ik moest erbij zijn”, aldus Griezmann, die hoopt dat hij in de toekomst alsnog de Ballon d’Or weet te winnen.

Kylian Mbappé eindigde maandag als vierde. De aanvaller van Paris Saint-Germain kan leven met de uitslag. “Een teleurstelling? Nou, als je kijkt naar waar ik vandaan kom: nee. In korte tijd werd ik zevende (in 2017, red.) en vierde. De drie spelers boven mij verdienen het meer dan ik. Ik moet blijven werken om in de toekomst op hun plek te staan.”