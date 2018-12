Ten Hag: ‘Toen hebben we besloten om hem bij de selectie te halen’

Ajax kan terugkijken op een uitstekende week. Nadat tegen AEK Athene overwintering in de Champions League werd veilig gesteld, volgde een overtuigende overwinning op ADO Den Haag (5-1) in de Eredivisie. Voor eigen publiek maakte Daley Sinkgraven na ruim een jaar blessureleed zijn rentree in de hoofdmacht, terwijl enkele uren later koploper PSV onderuit ging in De Kuip tegen Feyenoord. “Het was een mooie wedstrijd met veel strijd en passie”, aldus Erik ten Hag over de wedstrijd van zondag tussen de nummers één en drie van de Eredivisie.

“Voor ons is het een goede uitslag natuurlijk. We zijn de nummer twee en we willen natuurlijk de nummer één zijn”, aldus Ten Hag, die tot aan de winterstop met Ajax geen fout meer hoopt te maken. “We hebben nog een vijftal wedstrijden voor de boeg, dus we moeten supergefocust blijven. De strijd om de landstitel is een harde strijd, je kunt niets laten liggen. We moeten consequent blijven.”

Ten Hag kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen ADO en is blij dat Sinkgraven zijn rentree heeft kunnen maken. De 23-jarige linkspoot is vanwege zijn leeftijd niet speelgerechtigd voor Jong Ajax. “Toen hebben we besloten om hem bij de selectie te halen. We zouden hem brengen als de stand het toeliet”,aldus de Ajax-trainer in gesprek met Ajax TV. “Hij is door een diep dal gegaan. En de afgelopen periode was een vreselijke tijd voor hem geweest. Dan is dit toch wel een hele grote overwinning voor hem. Je ziet het aan zijn lach, zowel gisteren als vandaag. Daar kan ik ook ongelofelijk van genieten.”

Lasse Schöne haakte zondag in de warming-up geblesseerd af, waardoor Zakaria Labyad aan de aftrap mocht verschijnen. “Het is niet de ideale voorbereiding, maar soms gebeuren er dingen onderweg. Iedereen is er goed mee omgegaan, getuige het resultaat. We zaten gelijk goed in de wedstrijd en sloten ADO Den Haag in op hun helft. We hebben ze daar gehouden, kansen afgedwongen en mooie goals gemaakt”, aldus de trainer, die ADO zeer verdedigend zag spelen. “We worden de laatste wedstrijden geconfronteerd met tegenstanders die nog compacter op eigen helft staan. Ze komen ook met andere systemen tegen ons. Ze proberen ons uit het ritme te halen. Dat is logisch, zou ik ook doen. Wij moeten daar antwoorden op vinden.”