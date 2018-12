FC Groningen toont veerkracht en duwt NAC verder in de problemen

FC Groningen heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt op NAC Breda. Voor eigen publiek keek de ploeg van trainer Danny Buijs na 56 minuten spelen tegen een 1-2 achterstand aan, maar door een productieve slotfase wonnen de Groningers met 5-2 en blijven de punten achter in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Mimoun Mahi en Ritsu Doan blonken uit bij Groningen.

De thuisploeg ging uitstekend van start en kwam al vroeg op voorsprong. In de zesde minuut verstuurde Doan een fraaie pass vanaf het middenveld. De Japans international bereikte Mahi in het strafschopgebied en laatstgenoemde schoot de bal vanuit een geweldige volley hard tegen de touwen. NAC-doelman Benjamin van Leer kreeg zijn hand nog tegen de bal, maar kon de vroege 1-0 niet voorkomen. Niet lang na de openingstreffer voorkwam Van Leer erger voor NAC. Hij werkte een inzet van Doan uit de kruising.

Na een klein kwartier spelen kwam de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag op gelijke hoogte. FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik beging een overtreding op de rand van het strafschopgebied. Gianluca Nijholt schoot hard op doel en Sergio Padt keerde zijn inzet, maar de sluitpost had geen antwoord op de rebound van Mikhail Rosheuvel. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg, maar telkens lag Van Leer in de weg.

Na de thee was het NAC dat op voorsprong kwam. Padt greep zwak in op een hoge bal van Rosheuvel en Mitchell te Vrede profiteerde met het hoofd optimaal: 1-2. De goal van Te Vrede was voor Groningen een teken om het tempo op te schroeven en de jacht naar de gelijkmaker werd ingezet. De fans van de thuisploeg hoefden niet lang te wachten want twee minuten na de treffer van Te Vrede schoot Doan raak. De Japanner kreeg de bal vanuit de kluts voor zijn voeten en schoot raak.

Groningen nam geen genoegen met een gelijkspel. De ploeg van Danny Buijs wilde en kreeg meer. Een kwartier voor tijd werd Mahi knap vrijgespeeld op de achterlijn. Hij legde af op de inkomende Deyoraiso Zeefuik, die met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de 3-2 zorgde. In de slotfase bepaalden Mahi en Samir Memisevic de eindstand op 5-2, waardoor Groningen de vierde overwinning van het seizoen boekt. NAC blijft met acht punten steken op de laatste plaats.