Hidde Jurjus reageert op kritiek: ‘Anders moet ik er lekker mee ophouden’

De Graafschap liep zaterdagavond tegen een nieuwe domper aan. De laagvlieger uit Doetinchem verloor in een tranentrekker op De Vijverberg met 0-2 van PEC Zwolle en zag de zorgen in de degradatiestrijd daardoor flink toenemen. Het gat met de Overijsselse club, die veertiende staat, bedraagt nu vier punten. Hekkensluiter NAC Breda kan de laatste plaats aan De Graafschap geven als men zondagmiddag zelf bij FC Groningen wint.

Bij beide tegendoelpunten maakte Hidde Jurjus een weifelende indruk. Een indraaiende vrije trap van Clint Leemans viel na veertien minuten bij de tweede paal binnen en in de slotfase ging een schot van Younes Namli weliswaar fraai richting de bovenhoek, maar had de doelman van De Graafschap ogenschijnlijk meer kunnen doen. Henk de Jong vond dat de 0-1 niet had mogen vallen. “Daar ga ik het nog met Hidde over hebben”, vertelde de trainer van de Superboeren in gesprek met de Gelderlander.

“Ik moet de beelden nog even terugkijken, maar zo’n bal mag er nooit invliegen.” Ook op sociale media waren veel voetbalfans niet te spreken over het optreden van Jurjus. De keeper zelf gaf na afloop aan over veel zelfvertrouwen te beschikken. “Ik zag niet zo veel voor me”, blikte hij in gesprek met FOX Sports terug op de 0-1. “Daarom. Hij valt er volgens mij ook weer binnenkant paaltje achter mij in. Wat moet ik daarover zeggen. Dan moet ik naar voren, maar ik wachtte of iemand hem raakte. Dan raakt niemand hem.”

Een mooie krul van Namli betekende het slotakkoord van het duel. Jurjus kreeg alleen zijn andere hand nog tegen de bal, waardoor het leer alsnog in de bovenhoek ging. “Hij ging over het hoogste punt over mij heen en ik probeerde hem te tippen. Misschien dat ik hem te veel met mijn volle hand raak. Ja, die vliegt er ook in.” Jurjus bekeek vervolgens de beelden van de 0-2. “Ja, misschien met mijn andere hand. Wat moet ik ervan zeggen. Ik denk dat ik hem zou hebben als alles een beetje meezit, maar ik raak hem blijkbaar niet goed genoeg.”

Jurjus staat niet met extra spanning onder de lat. “Nee, ik ben het wel gewend. Er is nog niks aan de hand. Ik heb wel gekkere dingen meegemaakt. Ik heb in de winterstop weleens met vijf punten gestaan en vervolgens kregen we via de play-offs een kans om erin te blijven. Als iedereen een beetje rustig blijft, dan moet het goedkomen.” Jurjus staat naar eigen zeggen vol zelfvertrouwen in het doel. “Jazeker, anders moet ik er lekker mee ophouden.” De Graafschap kwam volgens de berekeningen van Opta tot slechts vier doelpogingen tegen PEC, het laagste aantal voor een thuisploeg in een Eredivisie-wedstrijd dit seizoen. De Graafschap verloor bovendien voor het eerst sinds oktober 2016 vijf wedstrijden op rij in alle competities.