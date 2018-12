‘Van drie keer de Champions League winnen naar niet spelen bij Real’

Keylor Navas lijkt zijn plekje sinds de entree van Santiago Solari kwijt te zijn. De doelman speelt de tweede viool achter Thibaut Courtois en kwam op 31 oktober in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Melilla (0-4 zege) voor het laatst in actie voor het eerste elftal van Real Madrid. Navas is daar logischerwijs niet tevreden over.

“Van het driemaal winnen van de Champions League ben ik naar niet spelen gegaan…”, aldus de Costa Ricaan in een interview met El Chiringuito. Navas kwam dit seizoen zeven keer in actie voor Real Madrid en kreeg daarin zeven treffers om de oren. Courtois speelde elf duels en incasseerde dertien doelpunten.

Trainer Solari kan verder beschikken over de 32-jarige Kiko Casilla, maar lijkt de voorkeur dus te geven aan de 26-jarige Courtois. De Belg kwam afgelopen zomer voor ongeveer veertig miljoen euro over van Chelsea en zal ook zaterdag tegen Valencia waarschijnlijk onder de lat staan in het Santiago Bernabéu.

De 31-jarige Navas staat sinds medio 2014 onder contract bij de Koninklijke; hij kwam toen over van Levante en verdedigde ook reeds de kleuren van Albacete en Deportivo Saprissa. Navas won met Real niet alleen drie Champions Leagues, maar ook de landstitel, de Supercopa, de Europese Super Cup en drie keer het club-WK.