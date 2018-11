Feyenoorder blikt terug: ‘Na Ajax heb ik een nacht wakker gelegen’

Justin Bijlow is sinds dit seizoen de eerste doelman van Feyenoord en maakt over het algemeen een goede indruk. De twintigjarige Rotterdammer ging wel in de fout in het duel met Ajax en hij merkte meteen wat het betekent om in De Kuip te keepen in plaats van bij het tweede elftal.

“Er wordt met een vergrootglas naar je gekeken. Zeker als jonge keeper”, aldus de international van Jong Oranje voor de camera van FOX Sports. “Ik doe gewoon m’n eigen ding en let er niet zoveel op. Na Ajax krijg je gelijk alles over je heen. Daar heb ik een nacht van wakker gelegen.”

“Daarna heb ik me gefocust op de volgende wedstrijd”, aldus Bijlow, die vervolgens met Feyenoord won van Heracles Almelo (0-2) en FC Groningen (1-0). Het team van Giovanni van Bronckhorst presteert in de ogen van de sluitpost wel te wisselvallig.

“Het begon heel goed met de winst van de Johan Cruijff Schaal. Daarna ging het stukken minder. Zondag was het ook niet al te best, maar het resultaat is het belangrijkste. De eerste twintig minuten waar goed. Dat willen we zondag negentig minuten laten zien.”