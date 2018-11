Lens bezorgt Besiktas zege in Noorse regen na desastreuze start

Dankzij Jeremain Lens is Besiktas er donderdagavond in geslaagd om de uitwedstrijd tegen Sarpsborg 08 te winnen. De Turkse topclub kwam in Noorwegen razendsnel op een 2-0 achterstand, maar dankzij twee doelpunten en een assist van de Nederlander werd die stand in de tweede helft omgebogen tot een 2-3 overwinning. Door de zege op Sarpsborg heeft Besiktas een uitstekende positie om te overwinteren in de Europa League.

Besiktas draait dit seizoen niet geweldig in de Europa League en verzamelde vier punten uit de eerste vier duels. Bij de Zwarte Adelaars ontbrak Ryan Babel, terwijl Lens wel aan de aftrap stond. De Turkse topclub kende in Noorwegen een desastreuze start, want de thuisploeg kwam al na een minuut spelen op voorsprong. Tobias Heintz bediende Rashad Muhammed, die Loris Karius omspeelde en de openingstreffer op het scorebord zette.

Enkele minuten later verdubbelde Sarpsborg de score. Heintz zag Karius voor zijn doel staan en verschalkte de sluitpost met een wonderschoon schot van afstand: 2-0. Besiktas mocht vervolgens van geluk spreken dat de score niet al snel verder opliep, want Muhammed en Patrick Mortensen kregen opgelegde kansen op de derde Noorse treffer. Besiktas kroop gedurende eerste helft beetje bij beetje uit zijn schulp, wat resulteerde in kleine mogelijkheden voor de bezoekers via Adriano en Adem Ljajic.

Uiteindelijk kwam Besiktas na een uur spelen terug in de wedstrijd. Een afgeslagen hoekschop viel via Ljajic voor de voeten van Lens, die met een bekeken schot de aansluitingstreffer op het scorebord bracht. Nadat Kristoffer Zachariassen naliet op de marge weer op twee te brengen, kwam Besiktas op gelijke hoogte. Lens bediende met een puntgave voorzet de ingevallen Vágner Love en zag de Braziliaan de 2-2 binnen werken.

Een kwartier voor tijd leek Sarpsborg weer op voorsprong te komen, maar een treffer van Mortensen werd geannuleerd wegens buitenspel. Dankzij een doelpunt van Lens in extremis trok Besiktas het duel toch nog naar zich toe, waardoor het puntentotaal naar zeven getild wordt. Daarmee bezetten de Turken de tweede plaats in Groep I, voor Malmö (zes punten) en Sarpsborg (vijf punten). In de laatste speelronde neemt Besiktas het in eigen stadion op tegen Malmö.