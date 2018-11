‘Het kan altijd een keer anders lopen dan verwacht, ook voor Ajax’

Ajax vervolgt de strijd om het kampioenschap zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers wisten vorig seizoen beide competitiewedstrijden niet te winnen van de Hagenaren (1-1 en 0-0). ADO-trainer Alfons Groenendijk en doelman Robert Zwinkels putten in aanloop naar het duel van zondag vertrouwen uit de twee wedstrijden van vorig seizoen.

Zwinkels was vorig seizoen van grote waarde voor ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA. De sluitpost bleek niet te passeren. “Dat ging natuurlijk wel in samenwerking met de jongens voor me. Zij blokten veel schoten en kopten veel ballen weg. Maar ik wist goede reddingen te maken, dat was gaaf”, zegt de keeper op de clubwebsite van zijn werkgever.

“Ik heb dat jaar gezegd dat er overal wel wat te halen viel voor ons. Daar werd soms om gelachen, maar het werd daar wel 0-0”, blikt Groenendijk terug op de uitwedstrijd tegen Ajax. “Het kan altijd een keer anders lopen dan verwacht, ook voor Ajax. Over het kwaliteitsverschil hoeven we niet moeilijk te doen, maar dit is voor ons een mooie uitdaging.”

Groenendijk hoopt dat zijn team opnieuw in staat is om minimaal een punt mee te nemen uit Amsterdam. “Je kan jezelf laten zien in zo’n wedstrijd, persoonlijk en als team. We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Dat we het ze moeilijk kunnen maken, hebben we vorig jaar twee keer laten zien. We moeten er klaar voor zijn. Ik heb er alle vertrouwen in, de jongens werken keihard.”