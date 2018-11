De Boer: ‘De stijl lijkt op die van Barcelona, ze zouden zich snel aanpassen’

Ajax bereikte dinsdagavond dankzij een 0-2 zege op AEK Athene de achtste finales van de Champions League. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong maakten in Griekenland beiden de negentig minuten vol en volgens Ronald de Boer zou het tweetal moeiteloos mee kunnen op een hoger niveau.

De oud-international annex analist stelt tegenover Esports COPE dat beide Ajacieden niet zouden misstaan bij Barcelona. "De stijl van Ajax lijkt op die van Barcelona, De Ligt en De Jong zouden zich snel aanpassen. Ik zou het Barcelona absoluut aanraden om beide spelers te halen", vertelt De Boer over de verdediger en middenvelder.

Volgens de voormalig middenvelder van onder andere Ajax doet Barcelona er goed aan zijn kern de komende twee seizoenen te vernieuwen. "Spelers als Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets worden ouder en raken sneller geblesseerd", legt hij uit. De Boer stelt dat De Jong Busquets zou kunnen opvolgen op het middenveld van de Catalaanse grootmacht. "Hij is vol vertrouwen aan de bal en is niet bang om in te dribbelen of juist te wachten op het goede moment."

Ofschoon zowel De Ligt als De Jong in het bezit is van een doorlopend contract bij Ajax, beseft De Boer dat het duo vermoedelijk snel een stap hogerop zal maken. "Het belangrijkste is dat ze naar een club gaan die bij hun stijl past. Beide spelers hebben enorm veel kwaliteiten, daarom zijn er heel veel clubs geïnteresseerd", besluit de analist.