‘Er zijn geen gesprekken gevoerd sinds zijn vertrek bij Real Madrid’

Achraf Hakimi wordt door Borussia Dortmund voor twee jaar gehuurd van Real Madrid. Die Borussen willen de Marokkaans international graag definitief overnemen, zo liet algemeen directeur Hans-Joachim Watzke reeds doorschemeren. Alejandro Camano, zaakwaarnemer van Hakimi, sluit niet uit dat een definitieve transfer in de toekomst nog tot stand komt.

“Borussia Dortmund is een geweldige club voor Achraf, die al als thuis voelt. Hij voelt zich enorm op zijn gemak en geniet met volle teugen bij Borussia Dortmund. We zullen wel zien wat de toekomst gaat brengen. Op dit moment denken we niet aan Real Madrid, Achraf heeft alles wat hij zich kan wensen bij Borussia Dortmund”, zegt Camano in gesprek met Goal. Het contract van Hakimi bij Real Madrid loopt nog tot medio 2021.

“De deal tussen beide clubs is niet veranderd en er zijn geen gesprekken gevoerd sinds zijn vertrek bij Real Madrid”, vervolgt de belangenbehartiger van de vleugelverdediger. “We zijn Borussia Dortmund enorm dankbaar voor deze kans, waardoor hij op het allerhoogste niveau en in een geweldige competitie als de Bundesliga kan spelen. Dat is het enige wat op dit moment telt.”

Watzke, algemeen directeur bij de koploper van de Bundesliga, liet al weten dat Borussia Dortmund Hakimi definitief wil overnemen. “Lieve Paco, welkom bij Borussia Dortmund. En Achraf: we gaan hetzelfde proberen te doen met jou, hoewel dat niet makkelijk zal worden”, zei Watzke volgens verschillende Duitse media tegen de spelersgroep. Borussia Dortmund slaagde er al in om de van Barcelona gehuurde Paco Alcácer definitief binnen te halen.