De Jong: ‘Tegen Barcelona kunnen wij meer ons spel spelen dan tegen hen’

Luuk de Jong wist in de afgelopen twee Champions League-wedstrijden tegen Tottenham Hotspur het net te vinden en de spits kan woensdagavond tegen Barcelona de derde PSV’er worden die in drie wedstrijden in het miljardenbal op rij weet te scoren. Alleen Gilles De Bilde en Ruud van Nistelrooij gingen de aanvoerder van de Eindhovenaren voor, waardoor hij in een exclusief rijtje zal komen. De Jong weet echter dat het niet makkelijk zal worden om het net te vinden tegen de Catalanen.

“We zullen er alles aan doen om ook voor de eerste keer in onze poule te winnen”, reageert hij tegenover het Eindhovens Dagblad. PSV leed een paar maanden geleden nog een 4-0 nederlaag in het Camp Nou: “Maar die wedstrijd in september bleven we toch lang op de been. De 2-0 viel toen pas na 77 minuten.”

“De duels met Barcelona zijn, en dat klinkt misschien gek, de twee pouleduels die het makkelijkst zijn voor te bereiden voor ons. Tegen Barcelona kunnen wij meer ons spel spelen dan bijvoorbeeld tegen the Spurs”, vervolgt De Jong zijn verhaal. Volgens de spits komt dit doordat Barcelona zelf wil aanvallen en de tegenstander hier ook de kans voor geeft: “Als ze de bal verliezen ligt er ruimte in de omschakeling.”

Zondag staat in de Eredivisie de topper tegen Feyenoord op het programma, maar PSV is, ondanks dat het zich niet meer kan plaatsen voor de knockout-fase van de Champions League, hier nog niet mee bezig: “Eerst Barcelona. We kunnen ons niet meer plaatsen voor Champions League-voetbal na de winterstop. Maar er blijft een kans om nog door te gaan in de Europa League. Daar moeten we tot op het laatst voor blijven strijden, hoe lastig dat ook wordt”, sluit De Jong af.