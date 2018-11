‘Ik zei dat niet over Guardiola omdat ik Barcelona wilde verlaten’

Sergio Busquets maakt al sinds 2008 deel uit van de selectie van Barcelona en daar lijkt in de komende jaren ook geen verandering in te komen. De dertigjarige middenvelder gaf in het verleden eens aan dat hij het Camp Nou alleen zou verlaten om elders onder Josep Guardiola te werken, maar lijkt ook dat idee inmiddels uit zijn hoofd gezet te hebben.

“Ik heb mezelf nooit ergens anders gezien. Ik zei wat ik heb gezegd over Guardiola niet omdat ik ergens anders heen wilde, maar omdat ik hem altijd in mijn gedachten heb. Ik heb altijd gezegd dat ik het niet beter kan treffen dan hier, de club en ik zijn voor elkaar gemaakt. Ik geniet ervan dat de beste club van de wereld mijn thuis is en dat ik elk seizoen samen met de beste spelers van de wereld om de prijzen vecht en er ook nog eens veel win. Dat is praktisch nergens anders mogelijk”, legt hij uit aan Sport.

Busquets verwacht dan ook geen andere club te dienen gedurende zijn loopbaan: “Dat denk ik inderdaad. Het klopt dat spelers in het huidige voetbal de kans hebben om naar exotische competities te gaan als ze het hoogste Europese niveau verlaten en dat zou wel heel wat anders zijn.” De middenvelder neemt het woensdagavond met zijn ploeg in de Champions League op tegen PSV en nadat Lionel Messi eerder dit seizoen al eens aangaf dat de prioriteit bij het miljardenbal ligt, zijn de verwachtingen onder de achterban hooggespannen.

“Mensen hebben dat letterlijk genomen en werden er opgewonden door. We hebben het goed gedaan in een moeilijke groep, maar het is ook een lastig toernooi. We houden in ons achterhoofd dat we het in de afgelopen seizoenen niet zo goed hebben gedaan. Als de knockout-fase begint en je de topteams tegenkomt, lig je eruit wanneer je niet in vorm bent. Dat is ons recent een paar keer overkomen en we moeten er dit seizoen weer klaar voor zijn”, sluit hij af.