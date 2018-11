Iniesta openhartig over depressie: ‘Moeilijk om dan de controle te bewaren’

Nadat Barcelona in 2009 de treble won, raakte Andrés Iniesta in een depressie. In gesprek met La Sexta vertelt de middenvelder, tegenwoordig in dienst van het Japanse Vissel Kobe, openhartig over die periode. “Er is iets mis, maar je weet niet wat het is”, vertelt Iniesta over zijn depressie.

“Het begon nadat we die zomer met Barcelona de treble pakten. Ik scoorde tegen Chelsea (in de halve finale van de Champions League, red), won de Champions League, pakte drie prijzen, het was een ongelofelijk jaar. En dan komt de zomer en begin je je neerslachtig te voelen”, zegt de middenvelder, die eerder al eens vertelde over zijn depressie. “Ik liet enkele testen uitvoeren maar die brachten niets aan het licht.”

“Je belandt in een spiraal waarbij je uiteindelijk alleen en met een leeg gevoel achterblijft. Daarbij kwam nog dat wat er gebeurde met Dani Jarque”, vervolgt Iniesta. Zijn jeugdvriend Jarque overleed in de zomer van 2009 aan een hartstilstand, terwijl hij met Espanyol op trainingskamp was in Italië. “Je kan niet jezelf zijn als je een depressie hebt. Het is moeilijk om de aspecten in het leven te controleren.”

“Het is moeilijk om gemotiveerd te zijn, omdat je niets hebt om naar uit te kijken en niet positief kunt denken”, stelt Iniesta. De journalist van La Sexta vraagt of zelfmoord ooit door het hoofd van de middenvelder heeft gespookt. “We hebben het over heel extreme omstandigheden. Ik zeg niet dat ik het wílde doen of het zou doen, maar ik was gewoon mezelf niet meer. Wanneer je heel kwetsbaar bent is het moeilijk om de controle te bewaren. In seconden kan je bepaalde beslissingen nemen omdat het niet goed met je gaat.”