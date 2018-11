‘Manchester City nadert akkoord over nieuwe miljoenentransfer’

Manchester City gaat zich versterken met Zack Steffen. The Athletic schrijft maandag dat de koploper van de Premier League een akkoord nadert met Columbus Crew, de club waar Steffen sinds de zomer van 2016 bij speelt. De deal moet in de winterse transferperiode worden afgerond.

The Athletic baseert zich op ‘meerdere bronnen’ en meldt dat de transfersom 6,1 tot 8,8 miljoen euro zal bedragen. Het is nog onduidelijk of de 23-jarige doelman direct zal aansluiten bij het eerste elftal van manager Josep Guardiola of bijvoorbeeld eerst op huurbasis vertrekt. Het huidige keepersgilde van Manchester City bestaat uit Ederson, Claudio Bravo en Arijanet Muric.

Steffen begon zijn loopbaan bij West Chester United en stond hierna onder de lat bij FC Delco, Maryland Terrapins, SC Freiburg, Pittsburgh en dus bij Columbus Crew. De zesvoudig A-international werd dit jaar verkozen tot Doelman van het Jaar in de Major League Soccer en werd al in verband gebracht met diverse clubs in Europa. Een bod van Bristol City werd in juli afgeslagen.

“Het geeft een geweldig gevoel wanneer je zulke aanbieden krijgt”, vertelde Steffen in september. “En ik wil ook graag naar Europa. Wanneer dat gaat gebeuren, daar heb ik weinig over te zeggen. Maar ik denk wel dat alles met een reden gebeurt. Het is nu nog niet gebeurd en dus gaan we verder bij Columbus. Ik zit hier goed en heb geweldige ploeggenoten en coaches. Ik ben blij.”