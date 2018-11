FC Twente nadert koppositie tot op drie punten dankzij Boere en Smith

FC Twente heeft uitstekende zaken gedaan in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Marino Pusic won maandagavond in het AFAS Stadion met minimaal verschil van Jong AZ: 1-2. Tom Boere en Matthew Smith scoorden namens de bezoekers, waarna de eindstand werd bepaald door Ferdy Druijf. Twente staat na 15 competitieduels met 29 punten vijfde; de achterstand op koploper Go Ahead Eagles bedraagt 3 punten.

Na twee nederlagen op rij had Twente wat goed te maken in Alkmaar en het begin van de ploeg was ook prima. Cristian González dook na ruim tien minuten gevaarlijk op in het strafschopgebied van de thuisploeg, maar de kopbal van de Uruguayaanse verdediger scheerde vervolgens rakelings over het doel van Joey Roggeveen. Kort erna moest Joël Drommel aan de overzijde redden op een schot van Jelle Duin, maar het was vooral Twente dat in de eerste helft de beste kansen kreeg.

Nadat een kopbal van Peet Bijen na een halfuur voetballen nog op de paal was beland, bracht Boere de bezoekers op slag van rust alsnog aan de leiding. De spits tikte de bal na voorbereidend werk van Aitor Cantalapiedra eenvoudig voorbij Roggeveen en hielp de Tukkers daarmee aan een nipte voorsprong bij rust. Het betekende voor Boere zijn negende doelpunt in vijftien competitiewedstrijden dit seizoen.

Na de onderbreking bleef Twente betrekkelijk eenvoudig op de been. Het elftal van Pusic kwam in verdedigend opzicht nauwelijks in de problemen en wist zijn voordelige marge tien minuten voor tijd uit te breiden. Na een assist van Boere verschalkte ditmaal Smith Roggeveen met een fraai schot. Druijf deed nog wel wat terug namens AZ op aangeven van invaller Vince Gino Dekker, maar de gelijkmaker bleef uiteindelijk uit.