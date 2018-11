‘Je zag haat, de situatie werd ondraaglijk door toedoen van Mourinho’

José Mourinho zwaaide tussen 2010 en 2013 de scepter bij Real Madrid en de huidige trainer van Manchester United vocht in die periode een aantal felle duels uit met Barcelona. Andrés Iniesta maakte zestien jaar deel uit van de selectie van de Catalaanse grootmacht, maar heeft het gevoel dat de Clásico’s in het tijdperk van de Portugees bij de Koninklijke anders werden beleefd dan ervoor en erna.

“Je hoeft niet voor Barcelona of Real Madrid te zijn om te weten dat de situatie onplezierig was. En het belangrijkste bestandsdeel van dat verhaal was Mourinho. Iedereen die dat niet wil zien is een radicaal”, blikt de huidige spelmaker van Vissel Kobe terug in gesprek met La Sexta. Mourinho kreeg het in zijn periode in Madrid een aantal keer publiekelijk aan de stok met toenmalig Barcelona-trainer Josep Guardiola en Iniesta denkt dat onder meer deze publieke ruzies iets veranderd hebben.

“Je zag niet meer de rivaliteit die altijd bestaan heeft. Het ging verder dan dat, je zag haat. Die atmosfeer ontwikkelde zich steeds verder en het werd ondraaglijk. De spanning tussen Barcelona en Real Madrid die werd veroorzaakt door Mourinho heeft veel schade aangericht bij de Spaanse nationale ploeg en de spelers daar”, sluit de 131-voudig international van La Furia Roja af.