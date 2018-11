‘Feyenoord zou een geweldige club voor mij zijn’

Mimoun Mahi overweegt om FC Groningen in te ruilen voor een grotere club. De 24-jarige aanvaller heeft een aflopend contract en zou De Trots van het Noorden in de zomer dus transfervrij kunnen inruilen voor een andere club. Feyenoord kan een optie zijn, aldus Mahi in gesprek met OOG Radio.

“Ik zou het zeker wat vinden. Het is een geweldige club, een hele grote club en als je dat stadion ook ziet en de supporters. Echt ongekend mooi, het zou een geweldige club zijn voor mij”, aldus de tweevoudig A-international van Marokko.

Contact met Feyenoord is er echter nog niet geweest en Mahi laat het verder aan zijn zaakwaarnemer: “Ik probeer me te focussen op het veld en belangrijk te zijn voor het team. Want we hebben de punten hard nodig”, besluit de geboren Hagenaar.

Mahi komt uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en maakte in de zomer van 2014 de overstap naar FC Groningen. Hij speelde tot dusverre 118 wedstrijden voor de noorderlingen en daarin was hij goed voor 33 doelpunten en 17 assists. Dit seizoen scoorde hij twee keer in de Eredivisie.