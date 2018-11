Opta Team van de Week: Frenkie de Jong laat hele Eredivisie achter zich

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ook dit weekeinde maken PSV en Ajax, die allebei wisten te winnen, de dienst uit in het team van de week, met vijf spelers.

Doelman: Warner Hahn (sc Heerenveen), statistiek: acht reddingen - Hahn verrichtte tegen PSV acht reddingen; van de zes Eredivisie-duels waarin hem dat lukte waren de Eindhovenaren drie keer tegenstander.

Rechtsback: Noussair Mazraoui (Ajax), statistiek: twaalf persoonlijke duels, acht gewonnen - Mazraoui had voor het eerst in zijn carrière honderd of meer balcontacten in een Eredivisie-duel (119).

Centrale verdediger: Jurgen Mattheij (Excelsior), statistiek: elf balheroveringen - Mattheij gaf zijn eerste assist van het Eredivisie-seizoen, nadat hij ook al twee doelpunten maakte.

Centrale verdediger: Daniel Schwaab (PSV), statistiek: twaalf balheroveringen - Schwaab noteerde tegen sc Heerenveen 105 succesvolle passes, de laatste PSV'ers met méér succesvolle passes in één Eredivisie-duel waren Santiago Arias (109) en Jeffrey Bruma (124) op 10 augustus 2013 tegen NEC.

Linksback: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: vijf gecreëerde kansen - Tagliafico werd de eerste Ajacied met vijf succesvolle voorzetten uit open spel (één assist) in een Eredivisie-wedstrijd sinds Mitchell Dijks in december 2015 (vijf tegen De Graafschap).

Middenveld: Matús Bero (Vitesse), statistiek: 94% passnauwkeurigheid (17 passes) - Geen Vitesse-speler zorgde dit Eredivisie-seizoen voor meer goals en assists dan Bero (vijf, gelijk met Tim Matavz).

Middenveld: Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag), statistiek: vier schoten, vijf gecreëerde kansen - El Khayati werd de vierde ADO-speler die minimaal tien keer scoorde in de eerste dertien Eredivisie-duels van een seizoen (na Dmitri Bulykin in 2010, Carol Schuurman in 1957 en 1960 en Lex Rijnvis in 1957 en 1959).

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: 94% passnauwkeurigheid (108 passes) - De Jong voltooide dit Eredivisie-seizoen meer passes op de vijandelijke helft dan iedere andere speler (496).

Rechtsbuiten: Hirving Lozano (PSV), statistiek: drie schoten, drie gecreëerde kansen - Lozano maakte sinds zijn komst naar PSV in 2017 tien keer de openingstreffer van een Eredivisie-duel, minimaal drie keer vaker dan iedere andere speler.

Spits: Peniel Mlapa (VVV-Venlo), statistiek: één schot, één doelpunt - Mlapa kwam vijf keer tot scoren in zijn laatste vier Eredivisie-optredens.

Linksbuiten: Oussama Idrissi (AZ), statistiek: vier geslaagde dribbels (zes pogingen) - Idrissi schoot zeven keer tegen VVV-Venlo (4 op doel), een persoonlijk record voor de aanvaller in een uitduel in de Eredivisie.