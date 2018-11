Özil zit negentig minuten op de bank: ‘Het heeft goed uitgepakt’

Arsenal boekte zondag een 1-2 overwinning op Bournemouth en Mesut Özil kwam niet in actie. De middenvelder zat in de selectie en nam plaats op de reservebank, maar deed niet eens mee aan de warming-up vóór de aftrap in het Vitality Stadium. Manager Unai Emery gaf op de persconferentie tekst en uitleg.

“Het hangt af van hoe de wedstrijd verloopt en hoe het resultaat er over negentig minuten waarschijnlijk uit gaat zien. Ik koos dit keer voor een andere optie”, aldus Emery, die Mattéo Guendouzi, Aaron Ramsey en Eddie Nketiah als invallers binnen de lijnen bracht bij the Gunners.

“We dachten over hoe we vandaag beter konden zijn, want we wisten dat er in fysiek opzicht erg veel gevraagd zou worden. Zij spelen heel intens en daarom kozen we voor deze aanpak. Maar iedere speler is belangrijk”, gaat Emery verder. “We hebben vandaag ook met drie centrumverdedigers gespeeld. Het was weer een extra mogelijkheid om ons te verbeteren en daarom hebben we die knoop doorgehakt.”

“Het heeft vandaag goed uitgepakt. In het begin van het seizoen zeiden we steeds dat we competitief wilden zijn. Dan moeten we wel georganiseerd staan en de individuele kwaliteiten moeten onze teamprestatie verbeteren. Dat gold ook voor de wedstrijd van vandaag. We wisten dat het altijd moeilijk voetballen is in dit moeilijke stadion, tegen dit moeilijke team.”