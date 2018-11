Superclásico opnieuw afgelast na verzoek van Boca Juniors

De wedstrijd tussen de Argentijnse topclubs River Plate en Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores vindt ook zondagavond geen doorgang. Alejandro Domínguez, de voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL, heeft bevestigd dat de wedstrijd tot nader orde is uitgesteld. Het duel werd zaterdag al verplaatst naar zondag 21.00 uur, maar Boca Juniors wilde niet in actie komen.

De Superclásico werd zaterdag ontsierd, toen de spelersbus van Boca aankwam bij stadion El Monumental van River. De bus werd bekogeld met onder meer traangas. Twee spelers van Boca moesten naar het ziekenhuis, terwijl veel andere spelers onwel werden. Hoewel de CONMEBOL in eerste instantie niets wilde weten van het annuleren van de wedstrijd, werd het duel toen toch afgelast en verplaatst naar zondag.

Zondagmiddag (Nederlandse tijd) diende Boca echter een verzoek in bij de bond om het duel opnieuw te verplaatsen. "Gisteravond werden de partijen het erover eens dat de wedstrijd alleen onder veilige omstandigheden gespeeld zou worden. Vanwege het geweld rond het stadion, de omvang ervan en de gevolgen die het geweld heeft gehad voor de ploeg, vindt Boca niet dat de omstandigheden goed genoeg zijn om nu wel te spelen", schreef men in een statement.

River wilde de wedstrijd wel laten doorgaan en president Domínguez liet voor het statement van Boca nog weten dat het duel zou doorgaan. Hij bevestigt nu echter dat er een nieuw moment gevonden zal moeten worden voor de wedstrijd. Naar verluidt had de wens van Boca om het duel te verplaatsen vooral te maken met het ernstige letsel van aanvoerder Pablo Pérez, die glasscherven in zijn oog kreeg en nu verband om heeft. Volgens Argentijnse media wordt dinsdag een nieuwe datum geprikt. Het eerste duel eindigde in 2-2.