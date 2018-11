FC Utrecht verwent thuispubliek opnieuw en rukt verder op

FC Utrecht is in de Eredivisie opgeklommen naar een vijfde plaats. Het elftal van Dick Advocaat won zondagmiddag op eigen veld met speels gemak van De Graafschap: 5-0. De basis voor de zege werd al in de eerste helft gelegd door Utrecht, dat in alle competities nu zes thuiswedstrijden op rij heeft gewonnen. Utrecht is Heracles Almelo gepasseerd op de ranglijst en staat nu met 21 punten uit 13 duels vijfde in de Eredivisie. De Graafschap is door het derde verlies op rij inmiddels afgezakt naar een zorgwekkende zeventiende plaats; de voorsprong op hekkensluiter NAC Breda bedraagt slechts twee punten.

Het betekende voor Utrecht de vijfde competitiezege in de laatste zes duels. De ploeg uit de Domstad verloor voor de interlandonderbreking met 2-1 bij Vitesse, maar rekende daarvoor achtereenvolgens af met NAC Breda, AZ, Willem II en ADO Den Haag. Tegen een armzalig De Graafschap had Utrecht slechts een kwart wedstrijd nodig om de overwinning veilig te stellen. De bezoekers werden in de openingsfase in Stadion Galgenwaard overrompeld, hetgeen al na veertien minuten voetballen resulteerde in de openingstreffer van de thuisploeg. Sander van de Streek gaf Hidde Jurjus geen kans met een fraaie knal in de verre hoek.

Amper drie minuten later moest de doelman van De Graafschap opnieuw vissen, ditmaal na een kopbal van Willen Janssen op aangeven van Oussama Tannane. Daarmee was de lijdensweg van Jurjus in de eerste helft echter nog niet voorbij, want na 24 minuten voetballen moest hij ook de 3-0 incasseren. Na opnieuw een assist van Tannane rondde ditmaal Gyrano Kerk af met de hak. Via Van de Streek had Utrecht zijn voorsprong op slag van rust zelfs nog verder kunnen uitbreiden, maar zijn poging scheerde na voorbereidend werk van Sean Klaiber naast.

Met Daryl van Mieghem en Frank Olijve direct na rust als invallers binnen de lijnen probeerde De Graafschap het tij te keren. Erik Bakker dwong David Jensen tot een redding, terwijl een vrije trap van Van Mieghem voorbij het doel van de Deense goalie zeilde. Aan de overzijde liet Tannane na een fraaie pass van Simon Gustafson een grote kans liggen. De Graafschap leek het laatste fluitsignaal zo zonder verdere kleerscheuren te halen, maar via Nick Venema sloeg Utrecht in de slotfase toch nog tweemaal toe. Het waren voor de jonge spits zijn eerste Eredivisie-doelpunten dit seizoen.