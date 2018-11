‘We zijn niet zo goed als de positie die we nu bezetten in de Eredivisie’

Heracles Almelo beleefde een uitstekende start van het huidige seizoen en staat nog altijd op de vierde plaats in de Eredivisie. De Twentenaren wisten in de afgelopen weken in competitieverband echter niet te winnen van PEC Zwolle, NAC Breda en Feyenoord en zaterdagavond was ook Fortuna Sittard met 3-0 te sterk voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Voor de Duitse oefenmeester komt het niet als een enorme verrassing dat het nu tegenzit voor de Heraclieden: “Ik heb altijd al gezegd dat wij niet zo goed zijn als de plek die we bezetten op de ranglijst”, reageerde hij na afloop van het duel in Limburg tegenover FOX Sports. “Het is in deze fase fijn dat we al twintig punten hebben en op die positie staan, maar het punt dat er iets moet veranderen hebben we inmiddels wel bereikt.”

Spits Kristoffer Peterson was in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen goed voor acht doelpunten, maar staat inmiddels al vijf duels op rij droog. De Zweed kreeg in de wedstrijd tegen Fortuna ook een mogelijkheid om de score te openen en Wormuth ziet paralellen tussen het spel van Peterson en zijn team als geheel: “Als hij gescoord had in de eerste helft hadden we waarschijnlijk gewonnen. Nu gebeurt dat niet en zie je dat het team denkt: ‘Oh jee, vandaag gaat het weer niet lukken.’ Er is ergens zand in de motor gekomen.”