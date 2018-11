Bergwijn bevestigt lezing Van Bommel: ‘Ik snap die uitspraken niet’

Steven Bergwijn stond in de voorbije interlandperiode nog in de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk, maar ontbrak afgelopen maandag wegens enkelklachten in het duel met Duitsland. Dit leidde, doordat Denzel Dumfries ook werd gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman, tot speculatie van De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen, die het ‘verdacht’ vond dat de PSV'ers niet in actie kwam tegen Die Mannschaft.

Trainer Mark van Bommel liet vrijdag in duidelijke bewoordingen al weten dat er geen sprake is van een akkoordje tussen Koeman en hemzelf en Bergwijn voegde daar zaterdagavond tegenover FOX Sports aan toe dat er niets gezocht moet worden achter zijn ontbreken tegen de Duitsers: “Het was zo goed als over, maar tegen Frankrijk kreeg ik weer een tik op mijn enkel”, vertelde hij na de 3-0 overwinning op sc Heerenveen.

“Tijdens de training in Duitsland ging het niet zo lekker en toen is in goed overleg besloten wat we zouden doen”, ging Bergwijn verder. De geruchten dat hij bewust niet in actie wilde komen om zich te sparen voor zijn club, kloppen volgens de aanvaller dan ook niet: “Nee, zeker niet. Ik wil elke wedstrijd spelen, vooral tegen Duitsland. Maar het ging gewoon niet.”

“Ik snap de uitspraken van sommige mensen dan ook niet. Als je voetballer bent geweest, begrijp je dat je elke wedstrijd wil spelen”, was hij duidelijk. Bergwijn was tegen de Friezen goed voor een assist en hoopt ook de komende weken belangrijk te kunnen zijn voor zijn club: “Ik ben goed uit de wedstrijd gekomen en kan de komende duels tegen Barcelona en Feyenoord spelen.”