De Ligt bescheiden: ‘Ik vind mezelf geen golden boy, ik ben normale boy’

Matthijs de Ligt is nog in de race om de Golden Boy-award te winnen. De negentienjarige verdediger reageert na afloop van het met 0-3 gewonnen competitieduel met NAC Breda bescheiden als hem gevraagd wordt naar zijn kans op de prestigieuze prijs. “Het zou mooi zijn als ik die win, maar dat is voor latere zorg”, zegt De Ligt in gesprek met AT5.

“Eerst maar Athene”, klinkt het vastberaden uit de mond van de verdediger, waarmee hij doelt op het Champions League-duel met AEK Athene komende dinsdag. “Ik vind mezelf geen golden boy, ik ben normale boy. Natuurlijk is zoiets mooi, maar ik weet niet of het gaat gebeuren.” Ajax won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij NAC Breda. Die score is een stuk lager dan vorig seizoen, toen het in het Rat Verlegh Stadion in 0-8 eindigde.

“Om vorig jaar te evenaren is natuurlijk heel lastig. Vandaag pakte NAC het anders aan dan vorig jaar. Ze gingen wat compacter spelen ,waardoor het lastiger is om er doorheen te komen”, stelt De Ligt. Tegenover FOX Sports gaat hij verder: “We moesten alsnog op zoek gaan naar de drie en 4-0 en uiteindelijk maak je dan de 3-0, dus dat is lekker. Zeker met het oog op PSV natuurlijk.” De Ligt vond het mooi dat Zakaria Labyad de tweede treffer voor zijn rekening nam. “Hij heeft natuurlijk niet heel veel gespeeld, dus dan is het leuk dat Zakaria invalt en de 2-0 maakt.”

“Het was een goede bal op David (Neres, red.), na een goede loopactie. Hij kopt 'm perfect terug en ik schiet 'm binnen. Ik raakte de bal lekker. Ik wilde de bal ook niet al te hard raken en raakte hem eigenlijk perfect”, vertelt Labyad in gesprek met FOX Sports over zijn treffer. “Je bent een voetballer en je wil spelen, maar ik ben trots dat ik in zo'n elftal mag voetballen. Met fantastische spelers en een fantastische technische staf. Ik ben geduldig geweest en ik ben nog steeds geduldig, maar dat ik vandaag belangrijk kan zijn voor het elftal geeft mij een goed gevoel.”