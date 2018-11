PSG ontsnapt zonder Neymar en Mbappé; Alves maakt rentree

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond zijn veertiende overwinning in veertien duels dit seizoen geboekt in de Ligue 1. De regerend landskampioen had het op eigen veld zonder sterspelers Neymar en Kylian Mbappé bijzonder lastig tegen laagvlieger Toulouse, maar werd uiteindelijk gered door Edinson Cavani: 1-0. Daniel Alves maakte als invaller na ruim zes maanden blessureleed zijn rentree bij PSG, dat nu een voorsprong van veertien punten heeft op achtervolger Olympique Lyon.

Neymar en Mbappé raakten beiden midweeks tijdens interlandverplichtingen geblesseerd, waardoor Thomas Tuchel voor de wedstrijd tegen Toulouse moest puzzelen. De Duitse oefenmeester kon wel beschikken over Cavani en hij bracht PSG na negen minuten voetballen op schitterende wijze aan de leiding. De Uruguayaanse aanvaller wipte de bal op fraaie wijze over verdediger Kelvin Adou heen en liet doelman Baptiste Reynet vervolgens kansloos met een volley: 1-0.

Kort erna dacht Cavani opnieuw te scoren. Nadat Thiago Silva een hoekschop van Ángel Di María met het hoofd had verlengd, tikte de aanvalsleider van PSG binnen, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna stokte het aanvalsspel van de thuisploeg, waardoor Toulouse de rust kon halen zonder verdere kleerscheuren.

Via Thomas Meunier was PSG kort na de onderbreking dicht bij het verdubbelen van zijn voordelige marge, maar de kopbal van de Belgische verdediger scheerde uiteindelijk rakelings over het doel van Reynet. Toulouse mocht daardoor blijven hopen op een resultaat en was een kwartier voor tijd ook bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Een poging van Firmin Ndombe Mubele was Gianluigi Buffon te machtig, maar de Italiaanse veteraan werd op de doellijn uiteindelijk gered door Presnel Kimpembe. De formatie van Tuchel hield daarna stand en kan zodoende met drie punten op zak toewerken naar de Champions League-kraker van woensdag tegen Liverpool.