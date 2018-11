Kluivert stelt teleur en wordt vroegtijdig gewisseld bij nederlaag AS Roma

AS Roma is tegen de vierde nederlaag van het seizoen aangelopen in de Serie A. Het team van Eusebio Di Francesco was zaterdag niet opgewassen tegen Udinese, de nummer zestien van de ranglijst: 1-0. I Giallorossi staan nu met negentien punten op de zesde plaats, maar kunnen later dit weekeinde verder zakken.

Justin Kluivert mocht in de basis beginnen, maar kon zijn stempel niet drukken en werd na ruim een uur spelen vervangen door Cengiz Ünder. De eerste serieuze kans van de wedstrijd was na 28 minuten voor de thuisploeg: Ignacio Pussetto kopte na een voorzet van Rodrigo de Paul naast het doel van Antonio Mirante. Aleksandar Kolarov en Patrik Schick deden hierna pogingen om te scoren, maar veel verder kwam AS Roma voor de pauze niet.

In de tweede helft lieten Stephan El Shaarawy en opnieuw Kolarov mogelijkheden liggen, alvorens het na 54 minuten 1-0 werd voor Udinese. De Paul werd na een ingooi vanaf de linkerflank vrijgespeeld, speelde Juan Jesus uit en schoot raak in de korte hoek. Even later leken i Zebrette op 2-0 te komen in de eigen Dacia Arena, maar een doelpunt van Pussetto werd vanwege hands afgekeurd door de videoscheidsrechter.

Di Francesco greep hierna in en haalde Kluivert naar de kant. Ook Schick mocht later gaan douchen; de aanvaller werd na 71 minuten afgelost door Edin Dzeko. De bezoekers uit de hoofdstad voerden de druk op en kregen een kans via Dzeko, maar doelman Juan Musso kon die bal simpel pakken. Hidde ter Avest, Bram Nuytinck en William Troost-Ekong deden allemaal mee met Udinese. Bij AS Roma bleef Rick Karsdorp op de bank zitten.