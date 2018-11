Depay hard aangepakt: ‘Ik denk dat ze niet zo blij waren met me’

Memphis Depay had het maandagavond niet makkelijk in de Veltins Arena tegen Duitsland. De verdedigers van Die Mannschaft gaven de Oranje-international weinig ruimte en deden er alles aan om hem van het scoren af te houden. Er werden relatief veel overtredingen gemaakt op de aanvaller van Olympique Lyon.

“Ik denk dat ze niet zo blij waren met me. Ik heb wat trappen gehad", zei de Oranje-international na afloop van het 2-2 geslijkspel in gesprek met Veronica Inside. "Het zijn kleine pijntjes, maar gelukkig geen blessures. Ze waren heel erg fel en wij iets te slap. Daardoor kom je op achterstand en moet je het weer herstellen. Daar moeten we stappen in maken. We kunnen trots zijn op de teamspirit."

Door goals van Timo Werner en Leroy Sané keek Oranje al snel tegen een 2-0 achterstand aan. De Duitsers lieten vervolgens grote kansen liggen om de score verder uit te breiden. Hoewel Duitsland de bovenliggende partij was, had Depay het gevoel dat het goed zou komen. "De wedstrijd liet het niet zien, maar je weet dat voetbal alle kanten op kan gaan. Als je een goal maakt krijg je een goed gevoel en kun je ook de tweede maken. Dat zeiden we ook in de rust en daarom bleven we rustig. Het is mooi voor ons.”

In de slotfase gaf bondscoach Ronald Koeman een briefje aan Kenny Tete, waarop de tactiek voor de laatste minuten beschreven stond. Virgil van Dijk werd naar voren gestuurd en maakte vlak voor tijd gelijk. “Briefje? Ik heb meegekregen dat hij in de spits ging lopen, maar heb het briefje niet gezien", aldus Depay. “In de slotfase moet je soms iets forceren. Dat het zo uitpakt is mooi."