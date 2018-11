Truus en Louis van Gaal bijna slachtoffer van ‘roofbutler’ voor WK 2014

Het had weinig gescheeld, of Louis van Gaal en zijn vrouw Truus waren in 2014 slachtoffer geworden van diefstal in hotel Huis ter Duin. Marcel J., die wordt verdacht van het buitmaken van een fortuin aan juwelen uit de hotelkluis in Noordwijk, zou vlak voor het WK zijn vizier hebben gericht op de sieraden van Truus van Gaal. Haar man Louis rook lont.

J. staat dinsdag voor de rechter. Hij was in 2014 werkzaam als butler in Huis ter Duin en stelde voor om enkele waardevolle sieraden in het hotel te bewaren. "Marcel waarschuwde dat heel Nederland wist dat we tijdens het WK niet thuis zouden zijn. 'Het is daarom veel beter om ze hier in de hotelkluis te leggen', zei hij", vertelt Truus aan De Telegraaf.

"Marcel kwam de volgende ochtend heel vroeg al langs met een koffertje om de sieraden in te vervoeren. Ik was nog niet eens aangekleed!", memoreert de vrouw van de toenmalig bondscoach van Oranje. "Het was Louis die toen vraagtekens zette bij het plan. Hij vond het slimmer om mijn sieraden bij Gassan Diamonds (een juwelier in Amsterdam, red.) te stallen."

J. liep twee jaar geleden tegen de lamp en werd gearresteerd. Als assistent-directeur van het hotel beschikte hij over de kluissleutel van Huis ter Duin. Hij wordt ervan verdacht dat hij vele tientallen kostbare edelstenen door een bevriende juwelier liet vervangen door replica's, terwijl hij de originele juwelen voor veel geld verkocht. Ruim een half miljoen euro is nog altijd zoek.