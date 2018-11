Dybala hoopt op terugkeer Messi: ‘Maar het besluit is niet aan ons’

Paulo Dybala hoopt dat Lionel Messi snel terugkeert bij de nationale ploeg van Argentinië. De aanvaller van Barcelona speelde na het WK geen wedstrijd meer voor la Albiceleste en hij zat geen enkele keer bij de selectie van interim-bondscoach Lionel Scaloni. Messi heeft zijn afscheid bij de nationale ploeg nog niet aangekondigd en heeft men in Argentinië nog goede hoop dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or op termijn nog terugkeert.

De laatste interland die Messi speelde dateert van 30 juni, de dag waarop Argentinië op het WK werd uitgeschakeld door Frankrijk in de achtste finales. Bij afwezigheid van Messi maakt Dybala een sterke indruk in de nationale ploeg. De aanvaller van Juventus hoopt snel weer met Messi in een team te spelen. “We willen dat hij terugkomt”, aldus Dybala tegenover diverse Argentijnse media. “We weten allemaal wat hij voor ons betekent, maar het besluit is niet aan ons.”

Scaloni, die kandidaat lijkt om definitief aan de slag te gaan als bondscoach na het ontslag van Jorge Sampaoli, heeft bij afwezigheid van Messi verschillende aanvallers in actie laten komen. Met spelers als Dybala, Lautaro Martinez, Mauro Icardi, Leandro Paredes en Gio Lo Celso heeft hij keuze genoeg. Dybala (25) benadrukt dat het vernieuwde Argentinië tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. “We zijn nog jong en zijn pas net begonnen. We hebben de steun van de fans nodig”, aldus de zeventienvoudig international, die nog wacht op zijn eerste interlandgoal.