‘Koeman kiest voor dezelfde namen in cruciaal duel met Duitsland’

Bondscoach Ronald Koeman houdt tegen Duitsland vast aan zijn basisteam, dat afgelopen vrijdag met 2-0 te sterk was voor wereldkampioen Frankrijk. Het Algemeen Dagblad voorspelt dat de keuzeheer van het Nederlands elftal geen enkele wijziging doorvoert ten opzichte van het duel in De Kuip. De Nations League-wedstrijd in de Veltins-Arena begint om 20.45 uuur.

Na het duel met les Bleus hield Koeman de beschikking over een compleet fitte selectie. Volgens de krant heeft de bondscoach geen reden tot wisselen en stuurt hij in Gelsenkirchen dezelfde elf spelers het veld in. Dat betekent onder meer dat Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie opnieuw de voorkeur krijgt boven Kenny Tete en dat spelers als Kevin Strootman, Quincy Promes en Nathan Aké genoegen moeten nemen met een reserverol.

Volgens Sky Deutschland kiest de Duitse bondscoach Joachim Löw voor een 3-5-2-formatie. Marco Reus start naar verwachting in de punt van de aanval. Hij ontbrak afgelopen donderdag nog in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Rusland, maar is op tijd hersteld van zijn enkelblessure om in actie te komen tegen Oranje. Julian Draxler ontbrak tegen Rusland wegens privé-omstandigheden en is er ook tegen Nederland niet bij.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel

Vermoedelijke opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Süle, Hummels; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Werner, Reus, Sané