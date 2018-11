'Ik kan me zo'n slechte wedstrijd van de Rode Duivels niet herinneren'

Door een 5-2 nederlaag tegen Zwitserland is België op de tweede plaats geëindigd in groep 2 van Divisie A in de Nations League. De Rode Duivels stonden zondagavond na zeventien minuten spelen al met 0-2 voor in Luzern, maar moesten vervolgens vijf tegendoelpunten slikken. De Belgische internationals reageerden direct na afloop van het duel ontgoocheld.

"Ik heb er geen woorden voor", aldus Alderweireld tegenover Sporza. "Ik denk dat we te veel individuele fouten gemaakt hebben, wat ons normaal nooit overkomt. We hebben normaal een heel constant niveau, maar vandaag is iedereen door de ondergrens gezakt. Als je 0-2 voorkomt, moet je het gewoon uitspelen. Maar we geven een domme penalty weg en de tweede goal was ook dom. Dan krijgen zij vertrouwen en hadden wij een off-day.”

Thomas Meunier baalde stevig van de ruime nederlaag. “Een enorme ontgoocheling? Zeg gerust meer dan enorm. We hadden alles in handen en speelden de perfecte wedstrijd, met een 0-2 voorsprong tot gevolg. We hadden in die openingsfase zelfs een 3e en 4e doelpunt kunnen maken”, aldus de rechtsback. “Misschien dachten we na die vroege voorsprong dat de kwalificatie voor de final four al in de pocket was. Niemand zag dit aankomen. Ik kan me zo'n slechte wedstrijd van de Rode Duivels niet herinneren. Dit is in elk geval het slechtste duel in mijn loopbaan bij de nationale ploeg.”

Thorgan Hazard scoorde twee keer, maar dat bleek niet genoeg voor de eerste plaatsin de poule. "Wat een bizarre avond", zei hij. "We begonnen echt goed, misschien wel té goed. De Zwitsers kwamen beetje bij beetje in de wedstrijd, met een lichte penalty dan ook nog. Zij kregen vertrouwen, maar op zich was er bij 3-2 nog niks aan de hand. Maar we konden de scheve situatie niet rechttrekken. Hier moeten we lessen uit trekken."