‘Het is logisch als ze Ajax aan het einde van het seizoen verlaten’

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt ontwikkelen zich stormachtig en worden allebei in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub. Henk ten Cate is van mening dat het duo het niveau van de Eredivisie reeds is ontgroeid. “Ze hebben talent én zijn mentaal erg sterk, dat is enorm belangrijk”, zegt Ten Cate in gesprek met Mundo Deportivo.

“Het is logisch als ze Ajax aan het einde van het seizoen verlaten, het zou ook het beste voor hun carrière zijn. De Eredivisie is te makkelijk en ze hebben een meer competitieve competitie nodig”, stelt de oefenmeester, die tussen 2003 en 2006 als assistent bij Barcelona werkte. “Ik weet niet of Barcelona de juiste club voor hen is. Ze moeten iedere week aan spelen toekomen op deze leeftijd en ik weet niet of die kans bij Barcelona aanwezig is.”

“Barcelona zou ze kunnen kopen en verhuren aan een andere club, om ergens ervaring op te doen op het allerhoogste niveau. Het zijn spelers met heel veel kwaliteit, maar ze moeten aan spelen toekomen om zich te ontwikkelen”, vervolgt Ten Cate. “Ik houd ervan om spelers te zien groeien, zoals Lionel Messi. Hij is een exceptionele speler. De Ligt en De Jong zijn geweldige spelers, maar geen Messi. Zo iemand komt één keer in de vijftig jaar voorbij. Gelukkig heeft hij kunnen concurreren met Cristiano, wat het uiterste uit hem gehaald heeft.”

“We moeten zien of Frenkie de volgende Nederlander is met de kwaliteiten om bij Barcelona te spelen. Ik lees iedere dag over clubs die interesse hebben: Juve, City, Bayern... Hij is een natuurtalent. De Ligt is een andere speler, een sterke verdediger. Ze hebben verschillende talenten. Het is een genot om naar De Jong te kijken, hij is niet bang en heeft de bal altijd onder controle”, aldus Ten Cate, die het moeilijk vindt om De Jong met iemand te vergelijken.

“Hij kan een mix van Xavi en Deco zijn, maar hij is De Jong. Zowel Xavi als Deco komt van een andere planeet. De Jong heeft de kwaliteiten, maar moet het nog bewijzen. Daarnaast zou hij nog geblesseerd kunnen raken”, besluit de oefenmeester.