FC Volendam breidt ongeslagen reeks uit tot acht wedstrijden

SC Cambuur en FC Volendam hebben de punten gedeeld. De Wijdbroeken kwamen relatief snel op voorsprong in Friesland, maar nog voor rust kwam de eindstand op het bord te staan: 1-1. Cambuur staat nu met 21 punten op de achtste plaats, terwijl FC Volendam is geklommen naar de twaalfde stek in de Keuken Kampioen Divisie. Volendam is nu al acht speelronden ongeslagen.

In het eerste kwartier in het Cambuurstadion kregen beide partijen enkele halve kansen en het was FC Volendam dat het doelnet als eerste wist te vinden. Nick Doodeman werd weggestuurd door Boy Deul, omspeelde Xavier Mous en vulde het lege doel. Cambuur kwam op slag van rust terug in de wedstrijd: na een handsbal van Mohamed Betti mocht Kevin van Kippersluis vanaf elf meter aanleggen en hij maakte geen fout.

Het team van René Hake nam dat goede gevoel mee naar de tweede helft, want men begon scherp en de 2-1 hing in de lucht. Zo trof Robbert Schilder uit een van richting veranderde vrije trap het aluminium, liet Justin Mathieu een goede kans onbenut en raakte Matthew Steenvoorden met een kopbal de paal. Cambuur scoorde niet en omdat aan de andere kant onder anderen Kevin Visser het vizier niet op scherp had staan, bleef het 1-1.