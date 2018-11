Giroud: ‘Toen besefte ik dat je je niet als homo kunt uiten in het voetbal’

Olivier Giroud zou graag zien dat homoseksualiteit beter bespreekbaar wordt in de voetballerij. De aanvaller van Chelsea stond in 2012 op de cover van het Franse homomagazine Têtu, maar merkt in La Figaro op dat er sindsdien geen grote stappen zijn gezet richting homoacceptatie in het voetbal.

In 2014 kwam voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger, goed voor 52 interlands, uit de kast. Tijdens zijn loopbaan durfde de voormalig middenvelder van onder meer Aston Villa, VfB Stuttgart en Lazio het niet aan. "Het was een heel emotioneel moment. Dat was het moment waarop ik besefte dat het onmogelijk is om jezelf als homoseksueel te uiten in het voetbal", zegt Giroud.

"In de kleedkamer is veel testosteron. We slapen samen, we douchen samen... Het is lastig, maar zo is het nu eenmaal", aldus de aanvaller, die het vrijdagavond met Frankrijk opneemt tegen het Nederlands elftal in de Nations League. "Ik snap de pijn en moeite van spelers die overwegen om uit de kast te komen."

"Ik ben 'ultra-tolerant': toen ik bij Montpellier speelde, poseerde ik voor een magazine en dat zorgde voor ophef. Bij Arsenal werd me gevraagd om regenboogveters te dragen en dat deed ik, om steun te betuigen aan de homoseksuele gemeenschap. Er is nog veel werk te verrichten", concludeert Giroud.