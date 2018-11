‘Ik wil dolgraag terugkeren bij Oranje, dat lijkt me logisch’

Davy Klaassen hoopt zo snel mogelijk weer een oproep te krijgen voor het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder speelde ruim een jaar geleden zijn laatste interland. Na zijn transfer van Ajax naar Everton belandde hij op de bank en kwam hij een heel seizoen nauwelijks aan spelen toe. Nu hij een vaste waarde is bij Werder Bremen, hoopt hij op een rentree in Oranje.

Klaassen maakte afgelopen zomer de overstap naar Werder Bremen en heeft zich daar in korte tijd in de basis gespeeld. De volgende stap moet wat hem betreft het Nederlands elftal worden. “Ik wil dolgraag terugkeren bij Oranje. Dat lijkt me logisch”, aldus Klaassen, die door Koeman werd gebeld toen hij werd aangesteld als bondscoach. “Hij zei dat ik een optie zou zijn voor de Oranje-selectie zodra ik weer een tijd aan spelen zou toekomen. Dat vond ik netjes. Daarna hebben we elkaar niet meer gesproken. Dat hoeft ook niet, als daar geen aanleiding voor is.”

De 25-jarige Klaassen kwam dit seizoen in alle competities dertien keer in actie voor Werder Bremen en was driemaal trefzeker. Toch kwam het nog niet tot een oproep. Volgens Klaassen heeft het uitblijven van een uitnodiging niets te maken met zijn gezamenlijke tijd met Koeman bij Everton. “Het is niet zo dat er iets is blijven hangen uit de Everton-periode, helemaal niet", zegt Klaassen tegen Voetbal International. "Ook toen hij me bij Everton op de bank zette, bleef onze verstandhouding goed. Ik moet bij Werder gewoon laten zien wat ik waard ben. Dan is het aan de bondscoach of dat goed genoeg is voor een uitnodiging.”

Klaassen merkt van een afstand dat de sfeer, het spel en de resultaten van het Nederlands elftal beter zijn onder Koeman. “Algemeen bekeken staat er weer een team met één idee en één doel. Daar wil ik zo snel mogelijk weer deel van uitmaken. De eerste stap heb ik genomen met mijn transfer en basisplaats bij Werder. De volgende stap moet naar Oranje leiden.”