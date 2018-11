eDivisie: Ajax begaat direct misstap zonder Dani op eerste speeldag

De eDivisie draait weer op volle toeren en alle achttien Eredivisieclubs hebben wederom een speler afgevaardigd om deel te nemen aan deze digitale competitie. Club FIFA volgt de verrichtingen van deze esporters voor Voetbalzone op de voet en doet na iedere speelronde verslag van de hoogte- en dieptepunten in de drie poules van deze compleet nieuwe competitieopzet.

Speelronde 1

Deze week werd er afgetrapt met de eerste achttien duels in de PlayStation-competitie. In tegenstelling tot de afgelopen jaren loopt de eDivisie dit seizoen niet synchroon aan de Eredivisie, maar zijn de clubs ingedeeld in drie poules van zes clubs waarbij iedere speelronde twee ontmoetingen plaatsvinden tussen twee clubs uit dezelfde poule. Na vijf speelrondes stromen de nummer één en twee door naar de knock-outfase en nemen de nummer drie en vier het tegen elkaar op in de play-offs voor de laatste twee plekken.

Wedstrijd van de week

Deze week knetterde het direct in de eerste speelronde toen Lev Vinken met Ajax op bezoek ging bij het Heracles Almelo van Bryan Hessing. In de jacht op de derde titel liep Ajax namelijk direct averij op. Geen lekkere start voor Lev die dit jaar tweevoudig eDivisie-kampioen Dani vervangt op de PlayStation.

De eerste treffer bleef lang uit, maar het was Hessing die uiteindelijk het voortouw nam. Vinken liet zich niet van de wijs brengen en kwam snel met een antwoord: 1-1. Ook na de aansluitingstreffer was het Lev die de overhand had en kansen bleef creëren. Het duurde niet lang voordat Ajax op voorsprong kwam en de overwinning in het eerste duel over de streep trok.

In het tweede duel begon Lev wederom sterk. In de 50e minuut was het raak voor Ajax. Lev zette zijn spits via een listig balletje vrij voor de keeper en scoorde. De topspeler van Heracles had echter niet lang nodig op zich te herpakken. Met een uitgekookte sleepbeweging stuurde hij Lev in de 57e minuut het bos in voor de aansluitingstreffer.

Er is op dat moment nog niets aan de hand voor Lev Vinken, maar door een gelukkige voorzet via de zijkant grijpt Hessing zijn kans op de 1-2 door rustig binnen te tikken. De spannende confrontatie eindigt in een gelijkspel en pijnlijk puntverlies voor Ajax tijdens de eerste speelronde.

Poule A

In de tweede wedstrijd van Poule A was het de beurt aan Mitchel Denkers van ADO Den Haag en Danny Hazebroek van FC Utrecht. Het is Hazebroek die al vroeg in de wedstrijd geïrriteerd raakt doordat geplande acties veelal mislukken. Dit resulteert in een vroege 1-0 voorsprong voor Mitchel. Mentaal gezien is Danny het kwijt en ADO Den Haag beslist de confrontatie met 2-0.

In het laatste duel van de poule zien we de eerste nieuwkomer, Luuk Jans van FC Emmen. Hij sleept er in het tweeluik met het VVV-Venlo van Sandro Cooiman een knappe 3-2 overwinning uit en bewijst zich direct.

De stand in poule A na speelronde 1.

Poule B

In Poule B vinden we een echte titelkandidaat in Stefano Pinna van PSV. Naast dat hij de eerste Belgische esporter is in de eDivisie, werd hij met FIFA 18 wereldkampioen op de PlayStation. Deze week liet hij meteen van zich gelden tegen Melvin Boere van AZ. Na 55 minuten stond PSV al met 4-0 voor en zo waren de eerste drie punten makkelijk behaald.

De tweede pot op het programma is de Derby van het Noorden oftewel FC Groningen tegen sc Heerenveen. Voor FC Groningen speelde Nick Den Hamer en aan de kant van sc Heerenveen zagen we Floris Jorna, een groot talent uit de stal van Team Gullit. Het was duidelijk dat Floris zijn eerste wedstrijd speelde in de eDivisie. Hij haalde niet zijn normale niveau en na vier minuten stond FC Groningen in de eerste pot al op voorsprong. In de tweede wedstrijd herpakte sc Heerenveen zich, maar Groningen kwam dankzij de defensieve zekerheid van Nick nooit in gevaar. Zij pakken hun eerste drie punten van dit seizoen.

In het slotduel van Poule B nam nieuweling Viri Sital van Willem II het op tegen de cultheld van NAC Breda, Menno Bouhuijzen. De esporter van NAC Breda speelt standaard met een speler die ook in hun echte hoofdmacht uitkomt; ditmaal was dat Mikhail Rosheuvel. Willem II ging prima van start en komt na vijf minuten al op 1-0. Bouhuijzen laat zich niet van de wijs brengen en versiert niet lang daarna een penalty. Deze gelijkmaker wordt rustig binnen geschoven door jawel, Mikhail Rosheuvel! In het tweede duel kwam Viri beter voor de dag en toonde zich binnen zijn poule een belangrijke outsider door met 0-2 te winnen.

De stand in poule B na speelronde 1.

Poule C

In het eerste duel in poule C zien we direct twee bekende koppen. Namens Vitesse neemt Paskie Rokus het op tegen Tony Kok die afgelopen jaar de overstap maakte van FC Twente naar PEC Zwolle. Tony presteert goed op internationaal niveau en is een van de titelfavorieten. Dat laat hij direct zien tegen Paskie. De speler van Vitesse wordt volledig van het veld getikt waarop zijn controller vliegles kreeg onder begeleiding van de kreet: 'einde tijdperk Rokus'.

Ook in het duel tussen Feyenoord en Excelsior vinden we een favoriet voor de titel in Jimmy Donkers. Toch weet Bas Quist namens Excelsior ontzettend knap tegenstand te bieden. Vooral in het tweede duel lijkt Jimmy veel druk te voelen. De tegentreffers vliegen hem om de oren en dit speelt hem vooral parten in de eindfase. Als hij in de negentigste minuut de winnende denkt te maken, krijgt hij luttele seconden voor het fluitsignaal alsnog de gelijkmaker om de oren van Bas. Gelijkspel in Rotterdam.

In poule C komen we het tweede talent tegen uit de stal van Team Gullit. De Graafschap neemt het met Dani Visser op tegen Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard en heeft het direct lastig. Het lijkt erop dat het nog even wennen is, want beide spelers komen maar lastig tot scoren. Ondanks veel kansen eindigt het eerste onderlinge duel in 1-1. In het tweede duel komen de promovendi wat meer los waardoor er uiteindelijk meer doelpunten vallen. Ze blijven echter aan elkaar gewaagd en met een 2-2 delen ze de punten.

De stand in poule C na speelronde 1.

Analyse

In de eerste speelronde leken veel esporters nog zoekende naar de juiste aanpak. Dit resulteerde in een voorzichtig start in Poule A. Uit onze analyse blijkt dat in die poule veel van de doelpunten in de tweede helft vielen. Maar liefst tien van de dertien doelpunten vielen na de rust. Daarnaast werd het overgrote deel van de doelpunten gemaakt vanbinnen ‘de zestien’. In Poule A werd slechts drie keer gescoord van buiten het strafschopgebied.