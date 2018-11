‘Ronaldo spendeert in kwartier tijd 31.000 euro aan flessen wijn’

Cristiano Ronaldo is momenteel niet op stap met de nationale ploeg van Portugal, die zich voorbereidt op de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Polen. De aanvaller van Juventus geniet van zijn vrije tijd en bracht met vriendin Georgina een bezoekje aan de ATP Finals in Londen. Rond het tennisevenement heeft Ronaldo naar verluidt aardig wat geld uitgegeven.

Na de tenniswedstrijd tussen Novak Djokovic en John Isner ging Ronaldo met vriendin Georgina naar de Royal Opera House om naar ballet te kijken. De twee verbleven in het luxueuze Bulgari Hotel in Knightsbridge met een kamer van circa tienduizend euro per nacht. Vooral de uitgaven aan wijn wordt echter veel besproken in de Engelse media.

In Scott's in Mayfair, een restaurant gespecialiseerd in vis, spendeerde Ronaldo in slechts een kwartier tijd 31.000 euro aan twee flessen wijn, namelijk aan een Richebourg Grand Cru en een 1982 Pomerol Petrus. Naar verluidt was het een geslaagd uitje voor het duo, want Engelse media melden dat Ronaldo en Georgina momenteel verloofd zijn.