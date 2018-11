Hoop viert hoogtij rond veelbesproken Messi: ‘Dat is onmogelijk’

Lionel Messi gaat in 2019 weer in actie komen voor de nationale ploeg van Argentinië, zo geeft teammanager Jorge Burruchaga aan. De aanvaller van Barcelona heeft sinds het WK in Rusland geen wedstrijd meer gespeeld voor het Zuid-Amerikaanse land, maar daar komt naar verluidt in het nieuwe kalenderjaar verandering in.

“Er is nog geen datum vastgesteld voor zijn terugkeer”, wordt Burruchaga geciteerd door Goal. “Hij zal dit jaar sowieso niet meer terugkeren. Maar het is onmogelijk dat hij nooit meer voor de nationale ploeg van Argentinië zal spelen. Dit is slechts tijdelijk. Ik weet zeker dat hij volgend seizoen weer deel uitmaakt van de Argentijnse ploeg”, besluit de teammanager.

Bondscoach Lionel Scaloni gaf eerder aan te hopen dat de aanvaller van Barcelona snel terugkeert. “Ik hoop dat Messi er in de toekomst weer bij is, want hij is de beste speler ter wereld. En als het niet zo is, dan moeten we proberen om als een team te spelen”, aldus Scaloni over de 128-voudig international. “Dan zijn we moeilijk te verslaan. Dat is het idee.”