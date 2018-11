Cafú prijst landgenoot: ‘Hij kan de nieuwe Cristiano Ronaldo worden’

Voormalig Braziliaans international Cafú is ervan overtuigd dat zijn landgenoot Vinícius Júnior gaat slagen bij Real Madrid. De achttienjarige aanvaller draagt sinds dit seizoen het shirt van de Koninklijke. Een vaste basisplaats heeft hij nog niet, maar volgens Cafú zal dat niet lang duren. De oud-verdediger denkt dat Vinícius in de voetsporen zal treden van Cristiano Ronaldo.

“Vinícius gaat het maken bij Real Madrid, maar hij is nog geen ster”, zegt oud-speler van onder meer AC Milan en AS Roma in gesprek met het Mexicaanse FOX Sports. “Je kan hem nu nog niet vergelijken met Cristiano Ronaldo. Cristiano is Cristiano, met al zijn geschiedenis bij Real Madrid. Hij heeft daar alles gewonnen. Vinícius heeft het in zich om in zijn voetsporen te treden. Hij kan de nieuwe Cristiano worden, maar daar zal hij hard voor moeten werken.”

Vinícius maakte deze zomer de overstap van Flamengo naar Real Madrid, dat in 2017 circa 35 miljoen euro voor hem neertelde. Onder de inmiddels ontslagen trainer Julen Lopetegui kwam het Braziliaanse talent tot twaalf speelminuten in de hoofdmacht, verdeeld over twee wedstrijden tegen Alavés en Atlético Madrid. Santiago Solari, de opvolger van Lopetegui, heeft meer vertrouwen in het talent. Sinds Solari aan het roer staat kwam Vinícius al 135 speelminuten in actie in alle competities.

De talentvolle aanvaller wacht nog op zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Brazilië. Bondscoach Tite gaf onlangs in een interview met Globo Esporte aan dat hij de verrichtingen van Vinícius in de gaten houdt. Hij vindt het nog te vroeg voor een oproep en ziet hem graag vaker in actie in de hoofdmacht van Real Madrid, voordat hij hem een uitnodiging stuurt.