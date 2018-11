‘Zijn kleine ego is misschien wel het belangrijkste bij Ajax’

Jan van Halst begrijpt wel waarom David Neres niet alles speelt bij Ajax. De oud-middenvelder van de Amsterdammers redeneert dat de Braziliaanse aanvaller met onder anderen Hakim Ziyech en Dusan Tadic als concurrenten niet altijd een basisplaats krijgt van trainer Erik ten Hag. Van Halst vindt Neres typisch een buitenspeler.

“Neres is wat beter vanaf de zijkanten, dan heeft hij meer ruimte”, antwoordt Van Halst op de vraag van Ajax Showtime of Neres niet thuishoort op het middenveld. “Op tien speel je veel in de kleine ruimtes, helemaal bij Ajax. Aan de bal gaat het wel bij Neres, maar je moet ook positioneel goed staan en tussen de linies kunnen spelen. Daar vind ik hem ietsjes minder.”

“Het is voor Ten Hag wel heerlijk om zo'n speler achter de hand te hebben”, vervolgt de analyticus, die begrijpt waarom Ten Hag opteert voor Lasse Schöne. “Leeftijd is niet belangrijk. Je moet het per seizoen bekijken. Sommige spelers kunnen nog drie jaar door, anderen krijgen opeens een piano op de kop, zoals ze dat in Engeland zeggen. Dan is het in een keer over, qua fitheid.”

De Deense middenvelder heeft Van Halst al tijden positief verrast. Schöne is de juiste man om het middenveld van Ajax compleet te maken, zo redeneert de analist. “Technisch vaardig en tactisch slim, maar zijn kleine ego is misschien wel het belangrijkste. Hij laat anderen aan de bal, kijkt vaak om zich heen en is alleen maar aan het schakelen.”