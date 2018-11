Ranieri keert bij hekkensluiter terug in Premier League

Slavisa Jokanovic is niet langer de manager van Fulham. The Cottagers maken via de officiële kanalen bekend dat de Serviër per direct wordt vervangen door Claudio Ranieri. Laatstgenoemde heeft een multi-year contract getekend, maar Fulham doet geen mededelingen over de exacte duur van de verbintenis.

De 67-jarige Ranieri werd in 2016 met Leicester City kampioen van de Premier League en werkte hierna bij FC Nantes. Tinkerman stond eerder voor de groep bij clubs als AS Monaco, Internazionale, AS Roma, Juventus, Valencia, Chelsea, Atlético Madrid, Fiorentina en Napoli. Ook was hij anderhalf jaar lang de bondscoach van Griekenland.

“Het is een eer om Fulham te leiden, een fantastische club met traditie en historie”, vertelt Ranieri op de website van de hekkensluiter van de Premier League. “Het doel van Fulham zou nooit enkel overleven moeten zijn. We moeten namelijk altijd een lastige tegenstander zijn en we moeten ervan uitgaan dat we slagen in onze missie.”

“De selectie van Fulham zit vol uitzonderlijk talent en dat is contrair aan de positie waarop we staan op de ranglijst. Ik weet dat dit team veel beter kan. We gaan direct aan de slag om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Southampton”, besluit de Italiaan. Fulham, dat zondag met 2-0 verloor van Liverpool, neemt het zaterdag op eigen veld op tegen the Saints.