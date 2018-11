Kompany gruwelt van ‘onthulling’: ‘Ga dan kijken bij de echte criminelen’

De laatste weken publiceert Football Leaks via verschillende media verhalen over misstanden in het hedendaagse voetbal. Een van de artikelen gaat over de gang van zaken bij de Ghanese voetbalacademie Right to Dream, waar het belang van de spelers niet altijd voorop zou staan. Vincent Kompany hekelt het verhaal van het klokkenluidersplatform.

Bij de Afrikaanse voetbalschool draaien jonge spelers, zonder het te beseffen, mee in de internationale voetbalbusiness, waarbij ook Manchester City, werkgever van Kompany, een rol zou spelen. “Ik ben zelf heel erg bezig met Afrika", aldus de stopper in een interview met Sporza. “Ik vind dat er in die artikelen eigenlijk heel zwak geschoten is op de verkeerde dingen."

“Ik heb het verhaal over die voetbalscholen gelezen en met alle respect: eigenlijk is dat een heel zwak artikel." Kompany spreekt van 'een typische paternalistische attitude die ik verwacht van de middenklassebelg, die even komt vertellen wat er moet gebeuren in Afrika'. “Die kinderen worden inderdaad van straat gehaald en ze krijgen wat meer eten dan ze op straat krijgen, maar wat is het alternatief? Gewoon niks doen en ze daar laten?"

"Er wordt gezegd dat ze toegang hebben tot studies en dat er 90 kinderen samen in een eetzaal staan te eten. Alsof dat een slechte zaak is. Je zou ook kunnen zeggen dat het een goeie zaak is en dat ze toegang krijgen tot studies. (...) Als je wilt gaan kijken in Afrika, ga dan kijken bij de echte criminelen. Bij de mensen die daar echt aan kinderhandel doen, kinderen weghalen uit Afrika en allerlei verhalen vertellen aan die families zonder iets achter te laten voor die families.”

De Standaard, dat over de zaak berichtte, reageert bij Sporza op het verhaal van Kompany. "Het artikel stelt de vraag hoeveel vrije keuze de tieners hebben. De academie is in 2006 met de beste bedoelingen en uit liefdadigheid opgestart. Door financiële problemen moest ze een overeenkomst sluiten met Manchester City."

"Die club claimt de beste spelers van de academie en spiegelt hen voor dat ze voor de club uit Manchester zullen mogen spelen. In realiteit gebeurt dat nauwelijks. City leent de spelers die het bezit tegen hun zin uit aan clubs waar ze weinig spelen, waardoor velen op zijn minst ontgoocheld achterblijven”, zo klinkt het.