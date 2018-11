Oranje-klant is kritiek gewend: ‘Weet donders goed of ik iets goed of fout doe’

Virgil van Dijk geldt bij zowel Liverpool als Oranje een belangrijke steunpilaar. De centrale verdediger is bij beide ploegen een vaste kracht en wordt door zijn kwaliteiten zeer gewaardeerd. Van Dijk weet dat er bij een fout veel kritiek kan klinken, maar stelt altijd rustig te blijven onder alle commotie die dan volgt.

“Ik ben de kritiek wel gewend. Als ik iets fout doe, vragen mensen zich af hoe ik nou 75 miljoen pond (84,5 miljoen euro, red.) waard kan zijn”, zegt Van Dijk in aanloop naar het Nations League-duel van Oranje met Frankrijk, komende vrijdag in De Kuip, in gesprek met de NOS. De stopper stelt de last van het prijskaartje niet te voelen.

“En ik kan best goed beoordelen wanneer ik kritiek tot mij moet nemen en van wie. Ik weet donders goed wanneer ik iets goed of fout doe”, vervolgt Van Dijk, die bij Oranje, net als bij zijn eerdere werkgever Southampton, samenwerkt met Ronald Koeman. De verdediger zegt regelmatig contact te hebben met de bondscoach.

"Hij is altijd bezig met mij, om mij beter te maken. Dat mag van mij elke dag gebeuren, gezien zijn ervaring in de voetballerij. Hij wil het beste voor ons allemaal en ook voor mij." Van Dijk is lovend over de impact van Koeman bij Oranje: "Vanaf het moment dat hij is begonnen, zijn we met z'n allen een nieuwe weg ingeslagen. Alles gaat met kleine stapjes. Het ziet er positief uit."