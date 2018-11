Feyenoord benadert miljonairs: ‘Ik ben rijk, maar hij is veel rijker’

Feyenoord doet voor de bouw van zijn nieuwe thuishaven een beroep op gefortuneerde Rotterdammers en organisaties. De Eredivisionist hoopt dat zij een financiële bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe Kuip, zo weet het Algemeen Dagblad maandagavond te melden.

Zo zijn er onder meer al gesprekken gevoerd met Michel Perridon, multimiljonair en tot voor kort eigenaar van het elektronicabedrijf Trust Holding. Hij vindt echter dat Cees de Bruin, president-commissaris van De Kuip, eerst een duit in het zakje moet doen. "Eerst moet hij wat doen, om het vertrouwen naar andere potentiële investeerders uit te spreken. Dat zou ik een groot pluspunt vinden, en meerderen met mij."

Feyenoord probeert miljoenen bij elkaar te krijgen om zo mede-eigenaar van de toekomstige thuishaven op Zuid te worden. "Ze hebben mij benaderd, en velen met mij. Maar dat De Bruin meedoet, is een vereiste", vervolgt Perridon. "Want ik ben rijk, maar hij is veel rijker. En voorzitter van de raad van commissarissen. Dan moet je iets laten zien."

De Rotterdamse club heeft ook gesproken met de filantropische instelling De Verre Bergen, bevestigt directeur Roelof Prins. "De vraag is gesteld maar zeker nog niet beantwoord. Of we werkelijk gaan investeren, daar zijn we nog lang niet uit”, zo laat hij weten. Prins noemt de medefinanciering van de nieuwe Kuip ‘een beetje een ver-van-ons-bed-show’. "Onze interesse gaat vooral uit naar de vraag in hoeverre de wijk Feijenoord met de komst van het stadion kan worden geholpen. Werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden op Zuid zijn aspecten die ons aanspreken."