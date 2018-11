Ajacied in spanning: ‘Twijfelde of ik wel zou worden opgeroepen voor Oranje’

Ajax liet zondagmiddag geen spaan heel van Excelsior en vertrok met een 1-7 overwinning uit Rotterdam. Donny van de Beek wist twee keer te scoren en was na afloop zeer blij met de ruime zege. De middenvelder gaat zich met een positief gevoel melden bij het Nederlands elftal, dat de komende tijd gaat spelen tegen Frankrijk en Duitsland.

“Het gaat weer lekker met me”, zegt de Ajacied in gesprek met het ANP. “Ik speel weer veel bij Ajax en ben soms belangrijk. Je mag best van me weten dat ik even getwijfeld heb of ik wel zou worden opgeroepen”, aldus de 21-jarige middenvelder, die toegeeft dat hij nu met een ander gevoel naar Oranje gaat dan een maand geleden, toen Van de Beek minder in actie kwam bij Ajax.

“Ik speelde niet veel bij Ajax. Maar gelukkig heeft de bondscoach (Ronald Koeman, red.) vertrouwen in mij gehouden. Hij heeft ook tegen me gezegd dat het wel goed zou komen en dat ik gewoon moest doorgaan”, aldus Van de Beek. Ook Frenkie de Jong gaat zich melden bij Koeman. De middenvelder werd tijdens het duel met Excelsior naar de kant gehaald vanwege een blessure, maar verwacht geen ernstige gevolgen.

"Ik heb nu heel veel pijn. Maar we hebben nog een paar dagen", aldus De Jong, die woensdag een heupblessure opliep in het Champions League-duel met Benfica. "Mijn heup is zwaar gekneusd. En hier bij Excelsior kreeg ik er weer een tik op”, besluit de jongeling. Oranje ontvangt in het kader van de Nations League Frankrijk aankomende vrijdag in De Kuip en gaat volgende week maandag op bezoek bij Duitsland.